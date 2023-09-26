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Давыдов о «Динамо»: «Первое место – по игре. Радует селекция. Гусев – лучший в команде по очкам, добавил ей хитринки»

– Родной для вас клуб взял четыре очка в Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске. Как оцените такой результат? – Оценки дает турнирная таблица, там «Динамо» – первое в конференции и делит первое место в лиге.

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