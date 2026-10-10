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Совет ЕС обсуждает антикризисные займы до €395 млрд на 2028–2034 годы

Совет ЕС обсуждает антикризисные займы до €395 млрд на 2028–2034 годы

Евросоюз может привлечь до €400 млрд (38 трлн руб.) новых общих заимствований, чтобы кредитовать страны объединения в случае серьезного кризиса, следует из переговорного документа Совета ЕС, 10 октября сообщает РИА Новости.

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