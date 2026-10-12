В Перми за 9 млн рублей построили модульную лыжную базу на Сахалинской

В Перми на улице Сахалинской построили модульную лыжную базу, доступную как профессиональным спортсменам, так и обычным горожанам; в здании оборудованы раздевалки, комнаты для тренеров, зоны отдыха и помещение для хранения и аренды инвентаря.
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