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Царьград

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В Перми за 9 млн рублей построили модульную лыжную базу на Сахалинской

В Перми за 9 млн рублей построили модульную лыжную базу на Сахалинской

В Перми на улице Сахалинской построили модульную лыжную базу, доступную как профессиональным спортсменам, так и обычным горожанам; в здании оборудованы раздевалки, комнаты для тренеров, зоны отдыха и помещение для хранения и аренды инвентаря.

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