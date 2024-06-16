Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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  • Jolie
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Петька

Петька

Петька не запомнил, сколько времени он просидел вот так, прислонившись к дереву и обнимая собаку. Но хорошо запомнил неосознанный восторг, который испытал, когда из-за дерева появилась фигура отца.

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