Петька не запомнил, сколько времени он просидел вот так, прислонившись к дереву и обнимая собаку. Но хорошо запомнил неосознанный восторг, который испытал, когда из-за дерева появилась фигура отца.
Петька
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Петька не запомнил, сколько времени он просидел вот так, прислонившись к дереву и обнимая собаку. Но хорошо запомнил неосознанный восторг, который испытал, когда из-за дерева появилась фигура отца.
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