13 ноября — Никодимов день: зачем носили в кармане зеленую нитку? Обычаи, приметы

Верующие почитают преподобных Спиридона и Никодима Печерских, в народе — Никодимов день. Чем занимались в этот день, а чего старались не делать? Какие приметы существуют на эту дату? 13 ноября — Никодимов день, когда принято ходить на рыбалку или охоту.
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