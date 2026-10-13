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Трутнев рассказал, как попал под обстрел на линии боевого соприкосновения

Трутнев рассказал, как попал под обстрел на линии боевого соприкосновения

Вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, как попал под обстрел на линии боевого соприкосновения.

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