Губернатор сообщил об уничтоженных беспилотниках над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью, сообщает 27 января губернатор Александр Гусев.
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