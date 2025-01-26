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Губернатор сообщил об уничтоженных беспилотниках над Воронежской областью

Губернатор сообщил об уничтоженных беспилотниках над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью, сообщает 27 января губернатор Александр Гусев.

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