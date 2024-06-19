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«Потом не жалуйтесь на Цирконы». Захарова объяснила ЕС последствия запрета на передвижение россиян в Европе

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NEWS.ru/Сергей Булкин Автор: Олег Комсомольский В Европе могут ограничить передвижение российских дипломатов в странах-членах ЕС, с соответствующим предложением выступили главы МИД восьми стран.

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Комментарии
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КФ
Килатив ФФФФФФФ
Не надо ни кого, никуда высылать. Ограничить перемещение посольских дипломатов территорией посольства. А главному послу ограничится территорией административного округа.😉
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18 час.

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