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«Боженька не обижает»: Прохор Шаляпин объяснил своё отношение к налоговым проверкам

«Боженька не обижает»: Прохор Шаляпин объяснил своё отношение к налоговым проверкам

Певец Прохор Шаляпин рассказал о своём подходе к фискальным обязательствам, подчеркнув, что не скрывает доходы и добросовестно исполняет налоговое законодательство.

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