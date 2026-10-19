В Уфе 66-летний пенсионер застрял ногой между стволами дерева на высоте около шести метров. Мужчину пришлось спасать сотрудникам городского управления гражданской защиты, сообщает РИА Новости.
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