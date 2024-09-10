Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 сентября

Политика как она есть

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают различные регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 сентября? Тульская область Над Тульской областью российскими силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника, сообщила пресс-служба Министерства по региональной безопасности.