Россиянам объяснили, грозит ли им наказание за курение в квартире и на балконе

Курение в жилых домах, как в квартирах, так и на прилегающих территориях, представляет собой один из самых конфликтных вопросов в отношениях между соседями, заявил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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