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ГТРК Татарстан

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Улица Брюсова в Казани оказалась завалена отходами: кто отвечает за уборку территории

Улица Брюсова в Казани оказалась завалена отходами: кто отвечает за уборку территории

Улица для свалки, кажется, появилась в Кировском районе Казани — по крайней мере, так считают горожане, которые расширили границы мусорной площадки в несколько раз, не запрещая себе скидывать отходы прямо на дорогу.

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