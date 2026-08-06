Улица Брюсова в Казани оказалась завалена отходами: кто отвечает за уборку территории

Улица для свалки, кажется, появилась в Кировском районе Казани — по крайней мере, так считают горожане, которые расширили границы мусорной площадки в несколько раз, не запрещая себе скидывать отходы прямо на дорогу.
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