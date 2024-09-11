Началось долгожданное освобождение Курской области

За минувшие сутки произошли существенные изменения на фронте в Курской области. Ранее казалось, что ВС РФ перешли здесь в оборону, а боевые действия приняли характер позиционных, но вчера ряд источников с российской стороны сообщил об успешном контрнаступлении, в ходе которого были освобождены несколько населенных пунктов.
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