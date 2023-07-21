Юрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну!

ВА

Владимир Акулов

"Китай развивался интенсивно назло рыночной экономике за счет установленного "... Китай развивался просто потому , что в Китай переехали все западные передовые фирмы...Ведь в Китае в 90 -е годы средняя зарплата было 10 долл...А рабочие в США на автомобильных конвейерах в Чикаго требовали зарплату в 4000 долл ! Запад поднял Китай... Но Россию решили не развивать ... Решили продавать сырье , а все передовое покупать по импорту...