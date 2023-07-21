Практически в ежедневном режиме сообщается о росте цен на тот или иной товар или о предстоящем повышении тарифов.
Юрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
"Китай развивался интенсивно назло рыночной экономике за счет установленного "... Китай развивался просто потому , что в Китай переехали все западные передовые фирмы...Ведь в Китае в 90 -е годы средняя зарплата было 10 долл...А рабочие в США на автомобильных конвейерах в Чикаго требовали зарплату в 4000 долл ! Запад поднял Китай... Но Россию решили не развивать ... Решили продавать сырье , а все передовое покупать по импорту...
Ответить
6 час.
sorsw
Нынешняя "экономика" на "правилах" англосаксов и их европейских холуёв-шакаликов полностью противоречит всем, ими же изобретёнными, экономическим теориям, включая так называемую, уже набившую оскомину, "свободную рыночную экономику". Наши горе-экономисты, подвязанные за "причинные места" панически боятся вступить в противоречие с американскими "акулами империализма". А, в принципе, мы подошли к, предсказанному ещё Иосифом Виссарионычем, резкому обострению межгосударственных противоречий
Ответить
6 час.
Ингерман Ланская
начал с хохмы, а закончил бредом...
Ответить
6 час.
Свежие комментарии