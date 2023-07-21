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Юрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну!

Юрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну!

Практически в ежедневном режиме сообщается о росте цен на тот или иной товар или о предстоящем повышении тарифов.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
&quot;Китай развивался интенсивно назло рыночной экономике за счет установленного &quot;...  Китай  развивался  просто  потому  ,  что  в  Китай  переехали  все  западные  передовые  фирмы...Ведь  в  Китае  в  90  -е  годы  средняя  зарплата  было  10  долл...А  рабочие  в  США на  автомобильных  конвейерах  в  Чикаго  требовали  зарплату  в  4000  долл  !  Запад  поднял  Китай... Но  Россию  решили  не  развивать ...  Решили  продавать  сырье  ,  а  все  передовое  покупать  по  импорту...
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6 час.
sorsw
Нынешняя &quot;экономика&quot; на &quot;правилах&quot; англосаксов и их европейских холуёв-шакаликов полностью противоречит всем, ими же изобретёнными, экономическим теориям, включая так называемую, уже набившую оскомину, &quot;свободную рыночную экономику&quot;. Наши горе-экономисты, подвязанные за &quot;причинные места&quot; панически боятся вступить в противоречие с американскими &quot;акулами империализма&quot;. А, в принципе, мы подошли к, предсказанному ещё Иосифом Виссарионычем, резкому обострению межгосударственных противоречий
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6 час.
Ингерман Ланская
начал с хохмы, а закончил бредом...
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6 час.

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