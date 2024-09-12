Елена Яковлева: Жажда авантюр есть у любой женщины

Елена Яковлева считается одной из самых востребованных актрис в отечественном кинематографе. При этом она довольно закрыта: почти никогда не появляется на светских мероприятиях, крайне редко дает интервью.
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