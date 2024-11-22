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Орбан провел еще один телефонный разговор с Трампом

Орбан провел еще один телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу снова обсудил по телефону ситуацию с избранным президентом США Дональдом Трампом, которого считает потенциальным ключом к урегулированию конфликта на Украине.

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