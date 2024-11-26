Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 26 ноября

Российская валюта продолжает значительно дешеветь.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 ноября 2024 года, составляет 103,7908 рубля (прежнее значение — 102,5761 рубля), официальный курс евро — 108,8705 рубля (предыдущий показатель — 107,4252 рубля).
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