В День Победы в Омске запустят салют за 3 млн рублей

Согласно документации закупки, салют в честь 9 мая планируется запустить сразу в трех точках города: напротив гостиницы «AMAKS отель Омск» на Иртышской набережной, напротив набережной Тухачевского в центре Омска и в небе над Советским парком.
Согласно документации закупки, салют в честь 9 мая планируется запустить сразу в трех точках города: напротив гостиницы «AMAKS отель Омск» на Иртышской набережной, напротив набережной Тухачевского в центре Омска и в небе над Советским парком.
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