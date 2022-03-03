gorod55

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В День Победы в Омске запустят салют за 3 млн рублей

В День Победы в Омске запустят салют за 3 млн рублей

Согласно документации закупки, салют в честь 9 мая планируется запустить сразу в трех точках города: напротив гостиницы «AMAKS отель Омск» на Иртышской набережной, напротив набережной Тухачевского в центре Омска и в небе над Советским парком.

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