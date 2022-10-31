Нанесено поражение ряду объектов энергетической и военной инфраструктуры в Днепропетровской и Одесской областях

Продолжается нанесение ракетных ударов по объектам ВСУ и важной инфраструктуры киевского режима. Изначально сообщалось о поражении ряда объектов, включая объекты энергетической инфраструктуры на севере и в центральной части Украины.
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