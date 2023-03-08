Комплекс сооружений люнета Литке в Кронштадте признали памятником

Он является одним из немногих сохранившихся земляных укреплений. Председатель КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение по признании комплекса сооружений люнета Литке на Цитадельском шоссе в Кронштадте региональным памятником.
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