Исследование Pango Cars: Hyundai Solaris стал самым продаваемым авто с пробегом

На вторичном рынке самым продаваемым автомобилем с пробегом стал Hyundai Solaris. При этом самой популярной среди россиян стала корейская марка Kia, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования Pango Cars.
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