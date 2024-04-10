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Исследование Pango Cars: Hyundai Solaris стал самым продаваемым авто с пробегом

Исследование Pango Cars: Hyundai Solaris стал самым продаваемым авто с пробегом

На вторичном рынке самым продаваемым автомобилем с пробегом стал Hyundai Solaris. При этом самой популярной среди россиян стала корейская марка Kia, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования Pango Cars.

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