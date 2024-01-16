Госдума освободит наследников от части обязательств по кредитам умершего заемщика

Кредиторы не смогут требовать долг с наследников умершего заемщика, пока те не вступят в наследство. С предложением внести соответствующие изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» выступила группа депутатов Госдумы, сообщает «Парламентская газета».
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