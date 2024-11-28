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Царьград

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Глава нацбезопасности Польше двумя словами высказался об отправке войск НАТО на Украину

Глава нацбезопасности Польше двумя словами высказался об отправке войск НАТО на Украину

Глава Бюро национальной безопасности Польши, Яцек Сивера, заявил, что нет необходимости в отправке войск НАТО на Украину.

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