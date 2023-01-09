Аргументы недели

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Пушилин заявил, что Россия усилила работу средств ПВО на фоне обстрелов со стороны украинских войск

Пушилин заявил, что Россия усилила работу средств ПВО на фоне обстрелов со стороны украинских войск

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия усиливает работу средств ПВО и контрбатарейную работу в связи с обстрелами объектов критической инфраструктуры республики со стороны Вооруженных сил Украины.

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