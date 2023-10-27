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МЭИ откроет Центр целевой подготовки на базе Монгольского государственного университета

На базе Энергетического института Монгольского государственного университета науки и технологий (МГУНТ) НИУ «МЭИ» создаст Центр целевой подготовки, что позволит осуществлять широкомасштабную подготовку кадров для энергетической отрасли Монголии.

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