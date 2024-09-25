«Калашников» впервые представил за рубежом новый подствольный гранатомет ГП-46

Фото: «Калашников» Концерн «Калашников» впервые представило 40×46 мм подствольный гранатомет ГП-46 на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая проходит с 24 по 26 сентября в Баку.
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