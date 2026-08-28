Путин: Для победы России важен вклад каждого (ВИДЕО)

Президент заявил, что Россия борется за своё настоящее и будущее. «Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого: волонтёров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей», — сказал глава государства.