Русская весна
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Русская весна

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Путин: Для победы России важен вклад каждого (ВИДЕО)

Путин: Для победы России важен вклад каждого (ВИДЕО)

Президент заявил, что Россия борется за своё настоящее и будущее. «Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого: волонтёров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей», — сказал глава государства.

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