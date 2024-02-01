Эксперты ООН 7 лет искали дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму и не нашли

Международный Суд ООН вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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