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Крымское информационное агентство

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  • я я
    МРАЗОТА !!! а сколько таких в криму!Житель Джанкоя ос...
  • Галина Друзина
    Да выслать таких нафиг из России. Мрази сраные.Житель Коктебеля,...
  • Владимир Петров
    Будьте снисходительны к брюзге-маразматику... Если он жмот, то его зело опечалит штрафик тыс. на 100...Житель Джанкоя ос...

Эксперты ООН 7 лет искали дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму и не нашли

Эксперты ООН 7 лет искали дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму и не нашли

Международный Суд ООН вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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