Уролог Спивак: после 45 лет качество спермы начинает падать

Качество спермы ухудшается с возрастом, начиная примерно с 40–45 лет, рассказал "Газете.Ru" профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.
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