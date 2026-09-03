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Пятый канал

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Звонок — для учителя: ИИ помог мошенникам создать подделку речи классных руководителей

Звонок — для учителя: ИИ помог мошенникам создать подделку речи классных руководителей

Родителей в Москве предупредили о новой схеме обмана, при которой злоумышленники с помощью искусственного интеллекта имитируют голос и речь классных руководителей, чтобы выманить деньги или коды из СМС.

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