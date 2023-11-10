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Валютные качели

Валютные качели

Российский рубль очень медленно, но стабильно прибавляет в весе, отыгрывая потери минувших месяцев. У российской валюты накопилось много факторов для укрепления после провальных весны и лета, но именно сейчас они заиграли в полную силу.

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