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Депутат Арефьев: Реальная инфляция в два раза выше данных ЦБ

Депутат Арефьев: Реальная инфляция в два раза выше данных ЦБ

Реальные значения инфляции в России в два раза выше официальных и достигают 15%, заявил член Президиума ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, передает «Вечерняя Казань».

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