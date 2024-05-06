Депутат Арефьев: Реальная инфляция в два раза выше данных ЦБ

Реальные значения инфляции в России в два раза выше официальных и достигают 15%, заявил член Президиума ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, передает «Вечерняя Казань».
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