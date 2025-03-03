В Омском областном Союзе предпринимателей состоялась дискуссия по вопросу подготовки кадров

Исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко принял участие в ежемесячном заседании Координационного совета Региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей».
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