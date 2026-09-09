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ИА Регнум

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Захарова ответила на вопрос об уехавших из-за СВО притчей о блудном сыне

Захарова ответила на вопрос об уехавших из-за СВО притчей о блудном сыне

МИД России относится к тем, кто в начале СВО решил уехать из страны, а теперь хочет вернуться, как к своим гражданам, которые обманулись и поддались панике.

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