Изменения в расписании электричек в Москве: что ждать с 17 февраля? Елена ГалицкаяСогласно официальному сообщению от столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 17 февраля до утра 29 февраля пассажирам придется адаптироваться к изменениям в расписании движения поездов на Казанском и Ленинградском направлениях, передают журналисты сайта ftimes.