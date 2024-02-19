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Аргументы и Факты

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В Казахстане обезвредили восемь ОПГ, связанных с терроризмом

В Казахстане обезвредили восемь ОПГ, связанных с терроризмом

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в ходе спецоперации обезвредил восемь группировок, связанных с терроризмом, похищениями людей, вымогательством, незаконным оборотом наркотиков и оружием.

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