В Казахстане обезвредили восемь ОПГ, связанных с терроризмом

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в ходе спецоперации обезвредил восемь группировок, связанных с терроризмом, похищениями людей, вымогательством, незаконным оборотом наркотиков и оружием.
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