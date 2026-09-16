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Авторадио

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Деньги за пятёрки могут снизить интерес ребёнка к знаниям

Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учёбе: ребёнок начинает воспринимать пятёрку прежде всего как способ получить деньги.

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