Деньги за пятёрки могут снизить интерес ребёнка к знаниям

Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учёбе: ребёнок начинает воспринимать пятёрку прежде всего как способ получить деньги.