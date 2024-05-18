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Команда Тутберидзе поздравила Загитову с 22-летием: «На льду – успехов, сил и вдохновения! Счастливой будь, Алина, с днем рождения!»

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года. «Желаем радости тебе от всей души! На льду – успехов, сил и вдохновения! Желаем каждый миг прекрасно жить! Счастливой будь, Алина! С днем рождения!» – говорится в поздравлении команды Тутберидзе.

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