Два человека погибли и 49 пострадали на дорогах Алтайского края за неделю

За минувшие семь дней в регионе зафиксировали 5,7 тысячи нарушений ПДД В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 33 ДТП, в котором два человека погибли и 44 взрослых и пятеро детей пострадали, сообщили в ГИБДД региона.
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