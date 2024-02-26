Два человека погибли и 49 пострадали на дорогах Алтайского края за неделю

За минувшие семь дней в регионе зафиксировали 5,7 тысячи нарушений ПДД В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 33 ДТП, в котором два человека погибли и 44 взрослых и пятеро детей пострадали, сообщили в ГИБДД региона.