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Отставной полковник ВС США призвал ликвидировать Зеленского

Отставной полковник ВС США призвал ликвидировать Зеленского

Угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации вызвали жесткую реакцию в США. Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон назвал украинского политика безумцем и заявил, что его необходимо отстранить от власти.

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