Российский Т-Банк предложит клиентам доступ к цифровым финансовым активам на базе блокчейн-технологий

Вице-президент Т-банка (ранее Тинькофф Банк) Дмитрий Панченко заявил на конференции «Толк», что к концу 2024 года клиенты компании смогут проводить операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на базе блокчейн-технологии, через платформу «Т-Инвестиции».
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