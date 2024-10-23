Российский Т-Банк предложит клиентам доступ к цифровым финансовым активам на базе блокчейн-технологий

Вице-президент Т-банка (ранее Тинькофф Банк) Дмитрий Панченко заявил на конференции «Толк», что к концу 2024 года клиенты компании смогут проводить операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на базе блокчейн-технологии, через платформу «Т-Инвестиции».