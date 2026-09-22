Tech Breakout, Narrow Participation; Confirmation Is Incomplete Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Tech Breakout, Narrow Participation — Strength Is Real, Confirmation Is Incomplete U.
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