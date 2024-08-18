Трамп заявил о "смехе сумасшедшего" у Харрис

Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис неохотно общается со СМИ, так как не в состоянии удержаться от смеха, даже если беседа идет на серьезные темы.