Как ключевая ставка на самом деле управляет вашими деньгами и почему 14,25% — это не просто цифра

Каждые полгода я ловлю себя на одной и той же мысли: мы живем в мире, где люди готовы потратить вечер на выбор новой кофеварки, изучая десятки обзоров, но при этом понятия не имеют, какой механизм каждый день пересчитывает стоимость их сбережений и долгов.