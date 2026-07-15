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Как ключевая ставка на самом деле управляет вашими деньгами и почему 14,25% — это не просто цифра

Как ключевая ставка на самом деле управляет вашими деньгами и почему 14,25% — это не просто цифра

Каждые полгода я ловлю себя на одной и той же мысли: мы живем в мире, где люди готовы потратить вечер на выбор новой кофеварки, изучая десятки обзоров, но при этом понятия не имеют, какой механизм каждый день пересчитывает стоимость их сбережений и долгов.

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