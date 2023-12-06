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Причиной отравления 40 рабочих на Камчатке стал гастроэнтерит

Причиной отравления 40 рабочих на Камчатке стал гастроэнтерит

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников поделился информацией о том, что, по предварительным данным, причиной отравления рабочих, принимавших участие в возведении нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский», оказался гастроэнтерит.

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