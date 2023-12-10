СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира. По информации ведомства, блогер с двойным гражданством систематически распространял в социальных сетях пророссийские тезисы, оправдывая спецоперацию, сообщает РИА Новости.
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