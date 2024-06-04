На Западе бьют тревогу: США и Украине приготовиться! Россия собирает силы для атаки с неожиданного направления

Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сегодня 1,8K прочитали Автор: Иван Смирнов Журналист Дэвид Экс в материале для издания The Telegraph заявил, что Россия якобы запустила в космос «спутник-убийцу», который способен ликвидировать другие объекты, находящиеся на низкой околоземной орбите.