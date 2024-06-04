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Добрый Мир

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  • star
    БРАВО,так держать -очистим Родину от пришлых вместе с их покровителями"Диаспоры следует...
  • николай лейчинский
    Личное мнение : после того , как ты , Кедми ,  обосрался - ты не интересен стал , как Галкин со старухой .  Ты - жид ...США через два мес...
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На Западе бьют тревогу: США и Украине приготовиться! Россия собирает силы для атаки с неожиданного направления

На Западе бьют тревогу: США и Украине приготовиться! Россия собирает силы для атаки с неожиданного направления

Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сегодня 1,8K прочитали Автор: Иван Смирнов Журналист Дэвид Экс в материале для издания The Telegraph заявил, что Россия якобы запустила в космос «спутник-убийцу», который способен ликвидировать другие объекты, находящиеся на низкой околоземной орбите.

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