«Самый добрый муж Америки» осужден за похищение 16-летней девушки 

Девушка смогла сбежать и обратилась в полицию. В США американец Тимоти Мерфи-Джонсон, который прославился в Сети как «Самый добрый муж Америки», убил свою супругу Молли, после чего похитил 16-летнюю девушку.
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