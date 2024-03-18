Да, это тля кукурУзная их выпустила, больше него вред Союзу нанесли только Иуда меченный и алкаш ебн!

АА

Андрей Алферов

Враг - США, Украина - жертва. (В.Путин) Чтобы прекратить поставки оружия и наёмников необходимо создать угрозу территории США, тогда они пойдут на переговоры и убийства наших людей прекратятся. Это проверенный с Карибского кризиса метод стратегического ядерного сдерживания. Нацелить ЯО на территорию США, как было при СССР.