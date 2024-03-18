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А город подумал - ученья идут

А город подумал - ученья идут

Мы живем обычной жизнью. Просыпаемся утром, пьем кофе/чай, идем на работу. Строим планы. Думаем об отпуске.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да, это тля кукурУзная их выпустила, больше него вред Союзу нанесли только Иуда меченный и алкаш ебн!
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6 час.
Людмила Свириденко
👍👍👍👍
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4 час.
АА
Андрей Алферов
Враг - США, Украина - жертва. (В.Путин) Чтобы прекратить поставки оружия и наёмников необходимо создать угрозу территории США, тогда они пойдут на переговоры и убийства наших людей прекратятся. Это проверенный с Карибского кризиса метод стратегического ядерного сдерживания. Нацелить ЯО на территорию США, как было при СССР.
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2 час.

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